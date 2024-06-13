Только грудь осталась: исхудавшую Семенович перепутали Волочковой

Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков

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Фанаты не смогли поверить свои глазам, когда увидели новое фото знаменитости.

Экс-солистка группы «Блестящие» Анна Семенович поздравила своих подписчиков с днем России. В честь этого праздника она выбралась в Парк Горького, где сделала фото, которое опубликовала в личном блоге.

На нем Семенович позирует у набережной, а главной неожиданностью стала ее форма. Певица резко похудела. На это обратило внимание 7Дней.ru.

«Никогда не перестану признаваться в любви нашей стране! Любимая, непобедимая, такая разная и всегда красивая Россия! Цвети и будь счастлива! Всегда с тобой! С Праздником! С Днем России!» — написала артистка.

Анна Семенович резко похудела? Instagram* / ann_semenovich

При этом фотография подписчикам не понравилась. Они не смогли поверить, что певица так быстро сбросила лишний вес. Ее обвинили в использовании фотошопа, ведь Семенович раньше уверенно говорила, что не стесняется своего тела.

«Не, я все понимаю, но нарисовать себе минус 30 килограммов! Ну Анна, ну е-мое»;

«От Анны только грудь и осталась. Остальное фотошоп»;

«Вторая Волочкова», — написали комментаторы.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что произошло с Семенович на отдыхе в Сочи.

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