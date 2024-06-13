В суд Балашихи поступило дело о крупнейшей взятке в истории России

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Фигурантами стали два сотрудника СК РФ.

Балашихинский суд Московской области рассмотрит дело двух следователей, которые обвиняются в получении взятки биткоинами. Речь идет о 2,7 тысячи биткоинов, что является крупнейшей взяткой в истории современной России.

Детали дела были опубликованы в картотеке подмосковного суда. Имена фигурантов — Тамбиев Марат Хамидович и Ляховенко Кристина Васильевна. Они работают в Следственном комитете (СК) РФ. Вменяют им и несколько других эпизодов, в том числе превышение должностных полномочий.

По данным следствия, 2718 биткоинов они вымогали у хакеров из группировки Infraud Organization. Хакеры сами пожаловались на коррупционеров в ФСБ, после чего получили условные сроки.

Тамбиев возглавлял следственный отдел главка СК по Тверскому району. Его отправили в СИЗО еще в марте 2022 года. Ляховенко была арестована позже. Свои вину они отрицают.

Когда именно будет рассматриваться дело — не уточняется.

Ранее 5-tv.ru писал, что суд арестовал главу Челябинского комбината по подозрению в педофилии.