С компании брата Максима Галкина* хотят взыскать более 2 миллионов рублей

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

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С иском в суд обртился завод имени Дегтярева.

С компании Дмитрия Галкина, старшего брата беглого юмориста Максима Галкина*, хотят взыскать 2 172 771 рубль. Соответствующая информация была опубликована электронной картотеке Арбитражного суда Московской области.

С иском в инстанцию обратился завод имени Дегтярева. Деньги организация хочет получить от ООО «Оружейные мастерские», учредителем которого является Дмитрий.

Детали не раскрываются.

Известно, что в особняке Дмитрия Галкина на Рублевки прошли обыски. Следственные мероприятия, как рассказал источник 5-tv.ru, предположительно, связаны с делом Минобороны. Известно, что правоохранители изъяли у бизнесмена носители информации и другую технику.

Дмитрий Галкин служил в силовых структурах, а также занимался производством боеприпасов, был подрядчиком российского оборонного ведомства.

Ранее 5-tv.ru писал, что Максиму Галкину отказали в исключении его из реестра иноагентов.

* — признан иноагентом на территории России