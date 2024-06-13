Дело трех адвокатов Навального* поступило в суд Владимирской области

Фото: Dmitry Serebryakov / ТАСС

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Правозащитников обвиняют в организации экстремистского сообщества.

Дело трех адвокатов ныне покойного блогера Алексея Навального* поступило в суд. Соответствующая информация появилась на сайте Петушинского районного суда Владимирской области.

Дело передали 11 июня. Его фигурантами стали Вадим Кобзев*, Алексей Липцер* и Игорь Сергунин*. Дату слушаний пока что не определили. Адвокатов обвиняют в организации экстремистского сообщества.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в Кремле отреагировали на статьи прессы США о смерти Навального. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал материал газеты The Wall Street Journal, в котором говорится, что спецслужбы Штатов в ходе расследования причин смерти блогера не установили причастность к случившемуся властей России.

* — внесен Росфинмониторингом в реестр организаций и физлиц, причастных к экстремистской деятельности или терроризму