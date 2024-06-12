Вертолет Robinzon R44 совершил жесткую посадку в Свердловской области
Фото: Telegram / Уральская транспортная прокуратура / uraltransprok
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Известно о двух пострадавших.
Вертолет Robinzon R44 совершил жесткую посадку в Свердловской области рядом с базой отдыха «Светофор». Об этом сообщили в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
«В поселке Билимбай Первоуральского городского округа Свердловской области, вблизи базы отдыха „Светофор“, вертолет Robinzon R44 совершил жесткую посадку. В результате происшествия, находившиеся в вертолете мужчина и женщина госпитализированы в больницу г. Первоуральска», — отмечено в публикации.
На данный момент устанавливаются обстоятельства случившегося, личности пострадавших, а также идет поиск собственника вертолета.
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Telegram / Уральская транспортная прокуратура / uraltransprok
Telegram / Уральская транспортная прокуратура / uraltransprok