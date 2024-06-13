«Оглядывается назад»: принц Гарри планирует купить жилье в Великобритании

Фото: www.globallookpress.com / Rolf Vennenbernd

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Неужели жизнь в Штатах ему уже набила оскомину?

Принц Гарри планирует обзавестись недвижимостью в Великобритании. Об этом сообщает издание The Mirror.

По словам королевского эксперта и биографа Тома Куинна, Гарри все чаще приходится приезжать по делам в Лондон. Ему надоело снимать отели и необходимо жилье для того, чтобы встречаться с друзьями и сослуживцами.

Он также отмечает, что большинство товарищей недолюбливают супругу принца Меган Маркл и по этой причине отказываются прилетать к нему в США.

«Период медового месяца, когда все в Штатах выглядит захватывающе, подходит к концу. Гарри оглядывается назад, сняв розовые очки», — отмечает Куинн.

Эксперт уверен, что принц Гарри не хочет тратить на покупку недвижимости ни копейки, а планирует переложить расходы на государство.

«Отчасти по этой причине он продолжает судебные процессы: чтобы заставить британских налогоплательщиков обеспечить его безопасность», — считает он.

К слову, в последнее время члены королевской семьи стараются держаться подальше от Гарри и его супруги.

В начале мая Карл III и вовсе отказался от встречи с сыном, сославшись на забитый график. Тогда целью визита принца на Родину стало участие в церемонии открытия соревнований «Игры непокоренных». Он был не против увидеться с семьей, но встреча так и не состоялась.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что принц Уильям выступил с обращением к сборной Англии по футболу.