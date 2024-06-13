МакSим о победе над алкоголизмом: «Морально тяжело»

Фото: www.globallookpress.com / Edgar Breshchanov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Когда артистка вновь выйдет на сцену?

Долгое время поклонники певицы МакSим переживали за свою любимицу. Артистка призналась в алкогольной зависимости и отошла в тень, чтобы справиться с ней. И вот она смогла преодолеть все трудности и победить алкоголизм, хоть это было и не просто.

«Да, физически мне пришлось нелегко, и морально это действительно тяжело. Но я не хочу акцентироваться на этом. Я встречала многих людей, прошедших путь избавления от зависимости, как и я. Дальше они живут так, как будто это было главным событием в их жизни. Я так не хочу. Хочу переступить через это и двигаться дальше в правильном направлении», — призналась МакSим в интервью журналу «Телепрограмма».

Певица поборола зависимость не ради того, чтобы гордиться этим достижением, а для того, чтобы жить нормальной и полноценной жизнью. Ведь в мире есть столько всего интересного, например, музыка, без которой МакSим жить не может. И теперь чистая и свободная она готовит большой концерт.

В настоящее время исполнительница хита «Знаешь ли ты» занимается спортом и ведет активный образ жизни.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что певица МакSим взяла под опеку беременную мать-одиночку.