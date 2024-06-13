«Всю трясет, глаза бешеные»: Ольге Орловой пришлось провести бессонную ночь

Фото: Виноградов Сергей / ТАСС

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Заслуженного отдыха ведущую лишила собственная собака.

Телеведущая Ольга Орлова пожаловалась в социальных сетях на бессонную ночь по вине одной из своих собак по кличке Ася. Животное из-за сильного дождя всю ночь не могло найти себе места и не давало спать всей семье.

«Вот так прошла ночь… Просто ее всю трясет, глаза бешеные… С трех не спим. Есть те, у кого собаки так же боятся дождя? Чем спасаетесь?» — поделилась Орлова.

Всю ночь Ася тяжело дышала и сидела на кровати с перепуганными глазами. Ольга, как заботливая хозяйка, была с ней рядом и успокаивала всеми возможными способами. Тем временем несколько других питомцев телеведущей спокойно реагировали на погоду и мирно спали.

Ольга Орлова известна как яростная защитница животных. Ведущая поселила в своем доме уже несколько собак и кошек, которые однажды остались без хозяев и крыши над головой.

Подписчики ни раз доказывали Орловой, что ее маленькой дочери Анне опасно находится в одном помещении с бывшим жителям улицы или приюта. Однако Ольга продолжает спасать животных и заботится о них дома с большой любовью.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Орлова возмутилась поступком экс-мужа Пелагеи в отношении дочери.