Родители часто не понимают: чем отличаются детский и взрослый рак

Фото: www.globallookpress.com / Philippe Lissac /GODONG

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У каких возрастных групп онкология легче поддается лечению?

Дети реже сталкиваются с онкологическими заболеваниями, чем взрослые. Кроме того, организм ребенка лучше реагирует на лечение, особенно в очень молодом возрасте. Об этом хирург-онколог Сергей Тупоногов сообщил URA.RU.

«Рак у детей встречается в десятки раз реже, чем у взрослых. Дети быстрее выздоравливают, чем взрослые, легче переносят оперативное вмешательство», — сказал Тупоногов.

Однако хирург отмечает, что существуют сложности с ранней диагностикой рака у детей, так как в это время происходит активный рост организма. Помимо этого, ребенок часто не может назвать конкретные симптомы.

По словам эксперта, родители также могут не воспринимать всерьез жалобы детей на недомогание, списывая это на нежелание ходить в школу или детский сад. В результате это может затруднить своевременное обнаружение болезни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какой рак передается по наследству.