Все из-за наркотиков? Состояние Опры Уинфри становится все хуже

Фото: Кадр из к/ф «Бессмертная жизнь Генриетты Лакс», реж. Джордж С. Вольф, 2017 г.

Какие грехи скрывает американская телеведущая?

Американская телеведущая Опра Уинфри — одна из самых влиятельных людей во всем мире.

Она стала первой женщиной в истории, у которой появилось собственное ток-шоу. Кроме того, она также являлась первой чернокожей женщиной-миллиардером и всего добилась сама.

Опра стал известна благодаря передаче The Oprah Winfrey Show, выходившей на американском телевидении более 25 лет.

Программа была популярна во многих странах мира и была включена в список 50 величайших телешоу всех времен по версии критиков TV Guide.

Несмотря на такой оглушительный успех в США, ее путь к благополучию был долгим и тернистым.

В ее жизни было много насилия и личных трагедий, после которых она пообещала себе во что бы то ни стало выбраться и стать известной. К чему же привели все эти усилия ведущую?

Срочная госпитализация из-за препаратов для похудения

Совсем недавно издание Daily Mail со ссылкой на подругу телеведущей Гейл Кинг сообщило, что Опра Уинфри попала в больницу с сильным обезвоживанием организма.

«У нее было что-то вроде желудочного гриппа, когда что-то выходило с обоих концов. Я не буду вдаваться в подробности», — пояснила Кинг.

Подруга Уинфри также надеется, что с ней все будет хорошо. По ее словам, знаменитости пришлось поставить капельницу, чтобы справиться с сильным обезвоживанием организма.

Желудочный грипп или норовирус — это инфекция, вызывающая воспалительные заболевания желудка и кишечника.

Симптомами желудочного гриппа являются, как правило: рвота, диарея, тошнота, слабость, головная и мышечная боль, повышенная температура.

Обычно эти признаки проявляются в течение двух дней с момента заражения и проходят через двое или трое суток.

По информации The New York Post, Уинфри должна была прийти на шоу Гейл Кинг, однако не смогла этого сделать из-за болезни. Уинфри ведет свое шоу «Книжный клуб Опры Уинфри» и обычно сама представляет выбранные книги.

В рамках одного из американских шоу на телевидении Опра собиралась обсудить работу Familiaris писателя Дэвида Вроблевски, однако вместо нее книгу в итоге представила Кинг.

Тем не менее, многие СМИ сообщают, что истинной причиной госпитализации ведущей стало употребление известного в Голливуде препарата для похудения — Оземпик.

Стоит отметить, что этот препарат, прежде всего, предназначен для больных сахарным диабетом второго типа, но одним из побочных эффектов после его употребления как раз является резкая потеря веса.

По началу сама Опра отрицала, что худеет с помощью лекарственных препаратов, однако пять месяцев назад честно призналась, что решилась на прием «Оземпика», так как ей очень хотелось привести себя в желаемую форму. В итоге звезда в кратчайшие сроки сбросить около 20 килограммов.

По словам Уинфри, на протяжении почти 25 лет ее высмеивали за лишний вес. Справиться самостоятельно она не могла с проблемой, поскольку имеет предрасположенность к полноте.

В результате Опра поняла, что никакие привычные методы похудения ей уже помочь не могут и решилась буквально на отчаянный шаг.

«Я знала о лекарствах для похудения, но чувствовала, что должна доказать, что у меня есть сила воли, чтобы сделать это самостоятельно. Сейчас я так больше не чувствую.

У меня есть предрасположенность, которую никакая сила воли не сможет контролировать. Ожирение — это болезнь. Дело не в силе воли», — рассказала Опра в интервью журналу People.

Опра всегда любила доказывать людям, что достойна чего-то и способна на все. Даже в этой ситуации она не смогла отступить назад.

Раньше она доказывала себе, что может похудеть самостоятельно, теперь же она доказывает другим, что она смогла достигнуть цели любыми средствами.

Можно смело сказать, что препарат Оземпик стал легким решением для тех, кто не хочет садиться на диету и тренироваться в спортзале.

Уже долгое время средства массовой информации сообщают, как та или иная звезда резко скинула лишний вес и «винят» в этом именно данный препарат.

Более того, специалисты уже выявили признаки, по которым можно отличить человека, похудевшего при помощи этого лекарства.

Например, появился даже особый термин — Ozempic face, обозначающий особенно резкое похудение в области лица и изменение качества кожи. В результате пациент выглядит гораздо старше своего возраста.

В применении подобных препаратов подозревают таких знаменитостей, как Ким Кардашьян, Илон Маск, Деми Ловато, которые уж очень подозрительно быстро постройнели.

Стоит отметить, что самым лучшим решением при похудении остается, как и прежде, физические нагрузки и коррекция питания.

Лучше сохранить здоровье и сбросить вес, чем погубить свой организм, а потом снова вернуть все сброшенные килограммы обратно.

Данный препарат запрещен в России из-за таких опасных побочных эффектов, как тошнота, диарея, рвота, боль в животе, а также вздутие живота.

Тернистый путь

Судьба Уинфри складывалась очень непросто — она всегда чувствовала, что была нежеланным ребенком в семье.

Родители были слишком молоды, чтобы иметь детей. Ее отец служил в армии, а мать не имела ни образования, ни профессии, поэтому девочку отдали на воспитание бабушке.

Уинфри никогда не скрывала, что прошла через многое для того, чтобы оказаться на своем месте.

В одном из интервью Hollywood Reporter Уинфри вспоминала, как размышляла о самоубийстве после сексуального насилия, пережитого в детстве. Опра забеременела в 14 лет от своего родного дяди.

«Я достигла дна. Я забеременела и скрыла беременность. На самом деле я намеревалась покончить с собой. Я думала, что нет другого выхода, кроме как покончить с собой», — сказала она.

По признанию Опры уже каналу CNN, она подвергалась сексуальному насилию на протяжении нескольких лет.

Впервые это случилось, когда ей было всего девять лет, когда ее изнасиловал кузен. Чтобы девочка не проговорилась маме, подросток купил ей мороженое.

В дальнейшем Опра не раз подвергалась насилию со стороны других братьев и дяди.

После новостей о беременности Опру мама отправила в Нэшвилл жить к отцу, который установил строгие правила поведения в доме. Тогда отец еще не знал, что его дочь беременна.

«Я бы предпочел видеть, как моя мертвая дочь плывет по реке Камберленд, чем навлекать позор на эту семью», — сказал ее отец, когда узнал обо всей ситуации.

Уинфри также предпринимала попытки прервать беременность. Она решила употребить внутрь стиральный порошок.

В результате нежеланный ребенок все же появился на свет, но умер спустя несколько недель после родов.

«После смерти ребенка я поняла, что жизнь дает мне второй шанс», — вспоминала она.

«У тебя есть еще один шанс», — сказал потом отец своей дочери.

Эти слова ее папы стали навсегда для нее мантрой, и в конечном итоге привели ее к оглушительному успеху.

Опра решила приложить все усилия для того, чтобы не оказаться в таком унизительном положении и выбраться со дна.

«Это во многих отношениях спасло меня, и я приняла решение изменить ситуацию», — признавалась ведущая.

До беременности Опра подсела на наркотики и часто воровала деньги у матери.

Таким образом, в погоне за успешной карьерой, ведущей действительно удалось показать миру, чему она стоит.

Теперь она уже не так маленькая беззащитная девочка, которую каждый может обидеть, она уже почти преодолела свои страхи и комплексы из детства.

Однако последствия всегда остаются, и рано или поздно все-таки дают о себе знать: ведущая так и не успела обрести семейное счастье и имеет большие проблемы со здоровья из-за попыток доказать всем, что она лучше, чем была.