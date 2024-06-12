«Другого пути нет»: Пашинян огласил сроки выхода Армении из ОДКБ
Пашинян заявил о выходе Армении из ОДКБ
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Когда страна покинет организацию?
Армения приняла решение покинуть Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом заявил премьер-министр государства Никол Пашинян во время правительственного часа в парламенте.
«А вы что думаете? Какой следующий шаг? Вы думаете, что вернемся назад? Нет, другого пути нет. Не беспокойтесь, назад не вернемся», — сообщил он.
Однако, по словам спикера, конкретные сроки еще не определены. Он добавил, что страна выйдет из организации, когда власти посчитают это нужным.
Никол Пашинян в марте заявлял, что страна покинет ОДКБ, если организация не ответит на поднятые вопросы касательно зоны ответственности в регионе. Россию же такая оскорбительная риторика насторожила, ответила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
По мнению дипломата, условия, которые выставил премьер-министр Никол Пашинян, можно назвать ультимативными. Это при том, что Армения постоянно уклоняется от предметного и экспертного диалога на площадке самой организации.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в МИД России заявили о сохранении финансовых обязательств у Армении в ОДКБ.