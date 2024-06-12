В Азербайджане сообщили о завершении вывода российских миротворцев из Карабаха

Фото: © РИА Новости / Министерство обороны РФ

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Миссия РФ должна была длиться до 2025 года.

Вывод миротворческого российского контингента из Карабаха завершился. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале Министерства обороны Азербайджана.

«Процесс вывода миротворческого контингента Российской Федерации, временно дислоцированного на территории Азербайджана после Отечественной войны, завершился 12 июня», — написано в сообщении.

Уточняется, что весь личный состав, техника и вооружение миротворцев РФ полностью покинули территорию государства.

О начале вывода миротворцев из Нагорного Карабаха сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 17 апреля. Он отмечал, что миссия РФ должна была длиться до 2025 года. Однако высшее руководство обеих стран приняло решение вывести миротворцев досрочно.

Минобороны Азербайджана сообщило о начале антитеррористической операции в Нагорном Карабахе 19 сентября 2023 года. В ведомстве отметили, что сторона наносит удары высокоточным оружием по позициям ВС Армении. Целью операции было названо «восстановление конституционного строя».

Власти Армении осудили проводимую операцию и назвали «агрессией против народа Карабаха». Однако в Баку заверили, что гражданские объекты и население не являются целями военных.

Стоит отметить, что спор о принадлежности Нагорного Карабаха более 30 лет делает очень напряженными отношения Армении и Азербайджана. Регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. В 1992-м начался военный конфликт, в результате которого Баку утратил контроль над Карабахом. С тех пор там неоднократно происходили стычки.

Главной стороной в урегулировании конфликта выступала Россия. Для предотвращения боестолкновений между враждующими сторонами в регионе был размещен российский миротворческий контингент.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Минобороны раскрыло детали второго этапа учений нестратегических ядерных сил.