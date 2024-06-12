Надул шары и плачет: Амиран Сардаров выложил в Сеть странное полуголое видео

Амиран Сардаров опубликовал видео, в котором он надувает шары с газом и плачет

Фото: © РИА Новости / Екатерина Чеснокова

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Загадочный ролик длится почти час.

Блогер Амиран Сардаров опубликовал загадочное видео на своем YouTube-канале, где он на протяжении 50 минут надувает шары и горько плачет.

«Я люблю тебя…», — так гласила надпись в описании к ролику.

Сам Сардаров предстал перед публикой в не лучшей форме и был как будто чем-то сильно подавлен. Само видео называлось «11 June». На данный момент ролик уже удален с платформы. Пользователи интернета, тем временем, до сих пор остаются в недоумении и гадают, что же случилось с блогером.

Позже Амиран вышел на связь и отшутился тем, что у него в тот момент было просто плохое настроение.

«Скоро выйду на связь, пока отдыхаю. Вы меня не списывайте так быстро, чуток приуныл бывает», — написал позже Сардаров в личном блоге.

Тем не менее, интернет-пользователи всерьез подозревают, что блогер не просто «приуныл», а увлекся запрещенными веществами, из-за чего и вытворяет такие странные вещи. Кто-то связал такое поведение и подпись под видео с бывшей женой Сардарова — внучкой первого президента Узбекистана Ислама Каримова Мариам Тилляевой.

В феврале 2022 года стало известно, что Амиран развелся с Мариам. Их брак не продержался и года. Сам инфлюенсер объяснил, что проблема была, прежде всего, в незрелости его супруги. Стоит отметить, что у пары была довольно большая разница в возрасте — почти 13 лет.

При этом уже в апреле 2022 года Мариам заявила, что виной расставания с блогером стало эмоциональное и физическое насилие в семье. Девушка отметила, что не хотела говорить об этом публично, но высказывания ее бывшего супруга побудили ее на этот шаг. Она также попросила Сардарова больше не говорить ничего о ней и ее близких людях.

Сардаров уверяет, что для него эти обвинения стали неожиданностью.

«Для меня комментарий оказался неожиданным. Если я Машу как-то обидел или задел ее чувства, то готов встретиться и оказать любую поддержку. Никогда ничего плохо не говорил о ней, и к Машиной семье отношусь с большим уважением», — говорил тогда блогер.

Ранее 5-tv.ru писал о сокровенной мечте Амирана Сардарова.