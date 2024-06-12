Тащит всякий сброд: дурной припадок Вайкуле привел ее в дурную компанию

Фото: Telegram

Привыкшая жить на всю катушку певица ни дня не может прожить без того, чтобы не напомнить о своем существовании

Нашли, кого не теряли. Такими словами теперь может начинаться любой материал о племяннице эсэсовца, в семье которой, по ее собственным словам, никогда не отмечали праздник 9 мая. Она же — «кормилица СССР», она же — лучшая подруга семьи Пугачевой и Галкина*, Лайма Вайкуле.

Привыкшая жить на всю катушку певица ни дня не может прожить без того, чтобы не напомнить о своем существовании.

Как только имя Вайкуле перестает мелькать в русском Интернете, артистка тут же спешит подбросить дровишек в костер угасающей популярности. Дурная слава — тоже реклама, считает предательница.

На этот раз, как оказалось, певица в очередной раз планирует удивить «взыскательную» латвийскую публику организацией фестиваля «Рандеву».

И, если в прошлом году в Юрмалу съехались слегка забродившие, но все же сливки иноагентского общества, то в этом году в гостях у Вайкуле и посмотреть не на кого.

В личном микроблоге певица начала прогрев аудитории загодя, но выходит у артистки пока, мягко говоря, не очень.

Вместо Пугачевой и Ротару, участвовавших в минувшем году, на этот раз организаторы решили подсунуть зрителям подобие артисток, на которых без слез в реальности не взглянешь.

Лица все сплошь примелькавшиеся, но давно забытые российской аудиторией — оперная певица Мария Максакова*, Надя Дорофеева и Настя Каменских.

В простонародье — третий сорт. И все это на фоне того, что в превью одна из артисток поет на испанском, вторая — на немецком. Верность украинской мове уже не в почете?

В российском интернете фрагмент, где Вайкуле зазывает зрителей со словами «вас ждет букет красавиц» вызвал шквал сарказма.

Упомянутые артистки давно вышли в тираж и всеми силами ищут повод напомнить о себе и неплохо подзаработать, но выходит из рук вон плохо, и немудрено: продает Вайкуле билеты на свой шабаш за 700 тысяч рублей. Деньги — заоблачные, особенно для публики, которая и рубля лишнего не потратит.

«Поющие чухонки»,

«Вайкуле в достойном самой себя окружении. Еще немного, и бомжей звать на свою эту вечеринку начнет»,

«Флаг вам в руки и барабан на шею»,

«Возрастная шпрота уже не знает, как бы ей пропиариться»,

«Сброд беспризорников и профурсеток», — писали фолловеры в соцсетях.

В свою очередь, организаторы этого шабаша промотируют: на сцену в тот день должны будут выйти «ведущие» украинские артисты.

Назывались и фамилии Верки Сердючки, и Макса Барских*, но подтвердить их участие пока так никто официально и не смог.

Зато Максакову создатели и Вайкуле готовы затолкать в прайм-тайм, даром, что оперной певице давно грозит уголовное дело за содействие терроризму, а у Вайкуле она за призывы дать Украине немецкие ракеты Taurus и американские ATACMS — первый гость.

Продает себя за дорого?

Апогеем глупости со стороны Лаймы Вайкуле стало приглашение на шабаш певицы Нади Дорофеевой. Биография украинской певицы пестрит прелюбопытными деталями.

Мало того, что Дорофеева целиком и полностью обязана своей карьерой России (в Москве артистка несколько лет кряду зарабатывала на жизнь в дуэте с мужем Дантесом), так еще и после расставания с партнером Дорофеева променяла привлекательного избранника на богатого ухажера, который был еще и другом семьи.

Две супружеские пары регулярно проводили время вместе, отдыхали и доверяли друг другу самые сокровенные секреты.

Никто из них и представить не мог, что Дорофеева, будучи сама достаточно богатой, клюнет на красивую картинку.

Позже ресторатор Кацурин принялся продвигать избранницу как подходящую исполнительницу для закрытых вечеринок с олигархами, чем, фактически, обесценил все старания Дорофеевой до этого.

Вот только и на этом все страсти между парами не прекратились. Спустя несколько месяцев после того, как измена Дорофеевой Дантесу стала достоянием общественности, журналисты выяснили, что оскорбленный до глубины души артист закрутил роман с супругой ресторатора Кацурина в отместку парочке предателей.

Обнаженка в молоке

Переплюнула Дорофееву в корысти уроженка Киева Настя Каменских. Одной из первых плюнувшая в Россию артистка быстро переобулась в воздухе, предпринимая попытки вернуться в Москву. Когда затеи не выгорели, Каменских начала продавать обнаженное тело в прямом смысле этого слова.

В соцсетях певица опубликовала клип на новую песню «Молоко», в которой голышом купалась в белоснежной жидкости, внешне очень напоминающей молоко.

Напялить на себя нижнее белье оказалось для замужней Каменских выше собственного достоинства.

В комментариях к ролику Каменских открыто затравили, намекнув — певица явно злоупотребляет доверием Потапа, позволяя себе настолько вульгарные выходки.

«Стыдобища»,

«Хоть бы стринги прятала в складках своего тела»,

«Козел да ярочка — идеальная парочка», — писали про Каменских в соцсетях.

Готова идти по головам

Апогеем полного неуважения к собственному зрителю от Вайкуле стало приглашение Марии Максаковой. Эта барышня в представлениях точно не нуждается.

В свое время оперная певица переступила через собственную мать, бросила детей, вышла на тропу войны с балериной Анастасией Волочковой, а затем принялась открыто брызгать ядом, как только дело коснулось России и СВО.

После череды грязных сплетен и скандалов в январе 2021 года Максакова предпринимала попытку тайно вернулась в Россию.

Тогда она стала частой гостью на телешоу и активно рассказывала о непростых отношениях со знаменитой матерью и личной потере, открыто продавая информацию за большие деньги.

В эфире одной из программ Максакова удивила всех — ее дети подали иск в суд на нее с целью отобрать ее семикомнатную квартиру. А Людмила Максакова якобы заявила ей, что ее ненавидит вся семя.

«Дети мне говорят, что вся семья меня ненавидит, что я должна уйти, но имущество при этом отдать. Меня выживают из страны, из семьи. Я начинаю думать, что все рассчитывали на мою смерть», — рассказывала она.

По словам певицы, родна мать запретила ей переступать порог дома, из-за того, что та дурно влияет на детей.

Видимо, тогда Максакова и решила снова вернуться на Украину с маленьким сыном. Летом 2022 года она призналась, что держит обиду на своих старших детей, которые даже не интересуются, как поживает их мать.

Вишенка на торте

Венчать весь этот шабаш Лайма Вайкуле планирует появлением Андрея Макаревича*.

Ни одно публичное мероприятие, когда речь идет о русофобской сходке, не обходится без многодетного отца и новоиспеченного винодела.

Причем, в отличие от других таких же русофобов, на шабаше Вайкуле артист согласен выступить за бесплатно — лишь бы позвали.

«Кульминацией фестиваля традиционно является воскресный концерт Laima's RendezVous, на который собираются артисты с мировым именем.

В этом году главным артистом заключительного дня станет Андрей Макаревич, друг фестиваля и любимая публикой Лайма Вайкуле», — сообщили организаторы фестиваля, рассчитывая на овации, но так их и не дождались.

Признанный в России иностранным агентом Макаревич живет в Израиле. Недавно он заявил, что мечтает выступить в Киеве «в первый же день победы Украины» и, возможно, в будущем поможет ВСУ.

По сути сказанного СК РФ инициировал проверку Макаревича по статье «оправдание экстремизма», но для Вайкуле этот артист все еще выступает «лучшим другом» и «артистом с мировым именем». Рыбак рыбака видит издалека?

* — внесены в реестр иностранных агентов в России