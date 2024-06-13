Фото: Роскосмос Медиа / ТАСС

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Подкаст актера с участием певицы Mia Boyka обернулся скандалом.

Рэп-исполнительница Дарья Зотеева, более известная как Инстасамка, отсудила у актера Стаса Ярушина два миллиона рублей за использование ее песни «За деньги да». Как выяснил сайт KP.RU, помимо этого суд обязал актера удалить кавер на эту композицию из своего подкаста.

Конфликт между знаменитостями начался осенью прошлого года. На популярном подкасте Ярушина, куда он зовет известных музыкантов и поет вместе с ними, певица Mia Boyka исполнила кавер на песню «За деньги да».

Участница шоу вместе с музыкантами долго не могла найти нужные аккорды для исполнения кавера. Бойка возмущалась, что не понимает, как такое можно петь. В итоге хит исполнить все-таки получилось.

Скандальную рэпершу ситуация на подкасте не устроила. Она потребовала от Мии извинений, а в противном случае пригрозила пойти в суд. Бойка извиняться не стала, и в итоге Инстасамка сдержала обещание. При этом ответчиком стала не Миа, а автор подкаста Стас Ярушин.

В суд актер не явился, поэтому было принято решение удовлетворить иск частично. Судья обязал Ярушина удалить кавер на песню Инстасамки из подкаста, а также выплатить директору певицы Максиму Столярову компенсацию за неправомерное использование музыкального произведения «За деньги да» в размере двух миллионов рублей, а также компенсировать расходы в ходе дела.

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