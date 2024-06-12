Армия РФ нанесла групповой удар по авиабазе ВСУ и пункту дислокации наемников

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС

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Минобороны России сообщило о поражении военных объектов Украины в зоне СВО.

Войска России в ходе спецоперации нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и наземного базирования, а также беспилотниками по военным объектам Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«Сегодня утром Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар <…> по стоянкам самолетов и инфраструктуре авиационной базы ВСУ, а также пункту временной дислокации иностранных наемников», — говорится в сообщении.

Также удар наносился по местам подготовки к применению безэкипажных катеров, складам боеприпасов и взрывчатых веществ армии Украины. Как подчеркнули в оборонном ведомстве, все назначенные объекты поражены.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Герой России Расим Баксиков объяснил, почему без труда уничтожаются Abrams и Leopard 2. Иностранные танки могут выдержать удары артиллерийских снарядов, но украинская почва— то еще испытание.