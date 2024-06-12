План дал трещину: что не так с инициативой Байдена по сектору Газа

Reuters: ХАМАС отклонил мирный план Байдена по урегулированию конфликта в Газе

Фото: www.globallookpress.com / Yuri Gripas - Pool via CNP

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Предложения США по урегулированию конфликта оказались не по душе обеим сторонам.

Палестинское движение ХАМАС отвергло большинство важных положений мирного плана по сектору Газа президента США Джо Байдена. Об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на неназванного израильского чиновника.

«Вечером Израиль получил через посредника ответ ХАМАС», — написали в агентстве.

Отмечается, что палестинцы изменили «все основные и наиболее значимые параметры» в плане Джо Байдена. Речь идет, например, об отказе освободить заложников.

При этом во время беседы с Reuters представитель ХАМАС указал, что отказ от мирного плана президента США связан с конкретными причинами — группировка потребовала полного прекращения огня и вывода израильских войск.

В то же время Израиль подает двойственные сигналы, с одной стороны они всеми руками за мирный план Джо Байдена. С другой — Тель-Авив не собирается останавливаться вплоть до полного уничтожения ХАМАС.

Резолюцию Совбеза ООН о постоянном прекращении огня в секторе Газа поддержали большинством голосов. Россия не стала участвовать в голосовании.

Согласно документу, кризис предлагается разрешить в три этапа. В рамках первого шага необходимо полностью прекратить боевые действия в регионе, освобождение раненых и пленных, а также возвращение тел убитых родным.

Второй этап подразумевает окончательную заморозку конфликта, освобождение оставшихся заложников и вывод войск Израиля.

Ранее 5-tv.ru писал, что постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя назвал американский проект перемирия в секторе Газа — «котом в мешке».