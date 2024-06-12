Путин призвал отмечать День России как символ неразрывности пути Отечества

Фото, видео: www.globallookpress.com / Kremlin Pool; 5-tv.ru

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Глава государства выступил на церемонии награждения лауреатов Государственных премий и вручении медалей Героям Труда.

День России необходимо и исторически верно отмечать как символ неразрывности тысячелетнего пути Отечества. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, выступая на церемонии награждения лауреатов Государственных премий за 2023 года и вручении медалей Героям Труда в Большом Кремлевском дворце.

Глава государства подчеркнул, что путь Отечества начинался более тысячи лет в Великом Новгороде, Рюриково городище, Старой Ладоге, Изборске.

Именно в этих местах истоки нашей цивилизации, государственности и культуры. Державная мощь Древней Руси развивалась в эпохе Московского царства, Российской империи и Советского Союза.

«И все эти этапы одно неразрывное целое современной России. И потому считаю необходимым, исторически верным отмечать День России как символ неразрывности тысячелетнего пути нашего Отечества», — заявил Путин.

Не мало сложных и даже трагических периодов было пережито, продолжил президент. Однако наш народ всегда побеждал трудности и преумножал величие Отечества.

Сегодня, в непростое для России время, россиян объединяют патриотизм и ответственность за судьбу Родины. Эти чувства — надежная опора для участников спецоперации.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин вручает награды Героям Труда РФ и лауреатам Госпремий за 2023-й.