Белоусов и Герасимов доложили Путину о ходе спецоперации на Украине

Фото: © РИА Новости / Станислав Красильников

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В Кремле сообщили о совещании президента России с главами Минобороны и Генштаба.

Президент России Владимир Путин провел совещание с главой Минобороны страны Андреем Белоусовым и начальником Генерального штаба армии РФ Валерием Герасимовым. В нем также приняли участие командующие военными округами. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в беседе с журналистами.

«Главе государства, Верховному главнокомандующему было доложено о ходе специальной военной операции, а также планах по продолжению военных действий», — сказал он.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Путин утвердил обновленный состав комиссии по военно-техническому сотрудничеству. Согласно документу, председателем назначен сам президент России, а его заместителями — вице-премьер Денис Мантуров и секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу.