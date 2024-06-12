Суд арестовал главу Челябинского комбината по подозрению в педофилии

Фото: www.globallookpress.com / Boris Roessler

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Силовики нагрянули в коттедж Павла Ходоровского в тот момент, когда он был наедине со школьницей.

Центральный районный суд Челябинска арестовал генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Павла Ходоровского, который подозревается в преступлениях против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на суд.

«Суд постановил избрать Ходоровскому меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на два месяца. То есть, до 10 августа», — говорится в сообщении.

Правоохранители задержали главу ЧЭМК во вторник, 11 июня. По данным источников 5-tv.ru, силовики вышли на него благодаря аресту сутенерши, которая поставляла несовершеннолетних партнеров клиентам по всей России.

Силовики взяли подозреваемого с поличным: они нагрянули в коттедж Ходоровского, где тот находился вместе с девочкой в возрасте 14 или 15 лет. Причем глава ЧЭМК предварительно снял на видео свои утехи с подростком.

В Следственном комитете России заявили, что в отношении Ходоровского, а также «иных лиц» возбуждены уголовные дела по факту совершения преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что обвиняемый в педофилии сатанист Сергей Чулков или Носферату Злой, как он сам себя называет, оказался украинским нацистом.