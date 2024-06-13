Бывает очень сложно: как правильно признать свою вину

Фото, видео: www.globallookpress.com; 5-tv.ru

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Почему не стоит обвинять в своей оплошности других людей?

Признать свою вину порой бывает очень тяжело, тогда самый простой, но ложный выход из проблемы человек находит в обвинении других. В эксклюзивном комментарии 5-tv.ru психолог Вероника Ким рассказала о нескольких действенных способах для признания и принятия своей оплошности.

Первый шаг — самый сложный, но очень важный. Необходимо взять на себя ответственность. Психолог отметила, что об этом говорят все, везде и всюду, но тактично умалчивают, с чего именно стоит начать.

«Для начала стоит признаться себе в том, что да, я совершил тот или иной поступок. Признать и принять, что будут последствия», — объяснила психолог.

Второй совет специалиста заключен в «додумывании» — не стоит это делать ни за себя, ни за окружающих. Это также касается и прогнозирования возможного развития событий в дальнейшем.

Заключительный совет психолога связан с чувством вины.

«Совет номер три — необходимо принять решение прекратить страдать и испытывать чувство вины», — заявила Вероника Ким.

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