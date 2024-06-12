Зоологи обнаружили способность африканских слонов звать друг друга по именам

Фото: www.globallookpress.com / Hua Hongli

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Необыкновенные животные используют произвольные клички, как люди.

Удивительный факт обнаружили зоологи из Университета штата Колорадо в США. Африканские слоны способны обращаться друг к другу по имени. Также необыкновенные животные могут реагировать на специальные звуки, которые характерны конкретной особи. Об этом сообщается в исследовании, опубликованном в журнале Nature Ecology & Evolution.

Имена — это одна из составляющих низкого тембра гудения слонов через хобот, которое они могут слышать на больших расстояниях в саванне. Исследователи сделали такое предположение, потому что у этих животных сложная социальная структура и тесные семейные группы. Слоны могут уходить друг от друга на дальние расстояния, но затем находить конкретных слонов и воссоединяться.

Для изучения звуков слонов ученые использовали машинное обучение. Звуковая библиотека вокализации была записана в кенийском национальном заповеднике Самбуру и национальном парке Амбосели с 1986 по 2022 год.

Не все звуки, изданные отрядом хоботных, доступны человеческому слуху, поэтому исследования продолжаются до сих пор. Пока непонятно, какая часть вокализации является аналогом имени. В ходе экспериментов млекопитающие реагировали на конкретные звуковые записи.

«Слоны невероятно общительны, они всегда разговаривают и прикасаются друг к другу — это, вероятно, одна из причин, по которой они способны общаться с людьми. Мы только что немного приоткрыли дверь в сознание слона», — сообщил соавтор исследования и эколог из Университета штата Колорадо Джордж Виттемайер.

Ранее 5-tv.ru сообщил, что обнаружено уникальное существо возрастом 15 тысяч лет.