В Крыму заявили о национализации активов украинской певицы Джамалы

Фото: © РИА Новости / Владимир Астапкович

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В 2023-м певица была объявлена в розыск по уголовной статье, карточка с ее данными появилась в базе МВД России.

Активы украинской певицы Джамалы (настоящее имя — Сусана Джамаладинова) национализировали в Крыму. Об этом сообщил глава парламента региона Владимир Константинов в беседе с РИА Новости.

«Под национализацию попало движимое и недвижимое имущество украинской певицы Джамалы, а также два земельных участка и жилое здание в Алуште, оформленных на ее родственников», — сказал он.

Активы Джамалы попали в последнее решение, которое расширило на 110 объектов список национализированного имущества лиц, занявших враждебную позицию по отношению к России, а также поддерживающих Украину и спонсирующих армию Незалежной.

В 2023-м певица была объявлена в розыск по уголовной статье, карточка с ее данными появилась в базе МВД России. Позднее суд в Москве заочно арестовал Джамалу.

По данным прокуратуры Москвы, в апреле 2022 года Джамала опубликовала в сети запись, в которой содержалась ложная информация о действиях военных РФ в зоне СВО на Украине. В ведомстве считают, что певица при публикации руководствовалась мотивами национальной ненависти и ненависти в отношении бойцов российских бойцов.

Певица Джамала — Народная артистка Украины. Родилась в Киргизии в смешанной семье крымского татарина и армянки. После реабилитации крымских татар семья Джамалы перебралась в Крым. Известно, что певица жила в Киеве, но после февраля 2022 года уехала в Польшу.

В 2016 году Джамала стала победительницей международного конкурса «Евровидение».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Крыму хотят национализировать квартиру «дружка» президента Украины Владимира Зеленского. Речь идет об украинском политике и олигархе Виталии Хомутынника. Недвижимость находился в поселке Ливадия на южном берегу полуострова.