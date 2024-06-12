Путин в поздравлении патриарху Кириллу заявил о преодолении РФ любых испытаний

Фото: © РИА Новости / Михаил Метцель

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Сегодня, 12 июня, отмечается День России. Глава государства в поздравительной телеграмме отметил, что предки россиян столетиями служили Отечеству.

Президент РФ Владимир Путин поздравил патриарха Московского и всея Руси Кирилла с Днем России. В письме, опубликованном на сайте Русской православной церкви (РПЦ), отмечается, что наша страна добьется поставленных целей и преодолеет любые испытания.

В телеграмме Путин подчеркнул, что предки россиян на протяжении столетий служили Отечеству, своими трудовыми свершениями, ратными подвигами, талантом и вдохновением созидали великую державу.

«И мы равняемся на эти незыблемые нравственные ориентиры, традиции патриотизма, искренней любви к Родине. Убежден, что сохраняя связь времен и поколений, верность своим корням и истокам, мы обязательно добьемся поставленных целей, преодолеем любые испытания», — сказал он.

Поздравительную телеграмму патриарх Кирилл тоже направил президенту. Он подчеркнул, что залог успешного развития общественной жизни, благополучия и процветания России — активная гражданская позиция вкупе с патриотизмом и верностью традиционным духовно-нравственным ценностям.

Ранее 5-tv.ru сообщал что Владимира Путина поздравил с Днем России президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он подчеркнул преемственность поколений и патриотизм народа.

Поздравительную телеграмму Путин также получил от главы КНДР Ким Чен Ыны. Тот выразил свою поддержку президенту России и народу.