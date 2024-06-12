Виноват «Оземпик»? Опра Уинфри госпитализирована в США

Daily Mail: Опру Уинфри госпитализировали с обезвоживанием и желудочным гриппом

Фото: www.globallookpress.com / FS

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До этого ее обвиняли в приеме препаратов для похудения и в их рекламе.

Американская телеведущая Опра Уинфри попала в больницу с сильным обезвоживанием организма. Об этом сообщило издание Daily Mail, ссылаясь на слова ее подруги — Гейл Кинг.

«У нее было что-то вроде желудочного гриппа, когда что-то выходило с обоих концов. Я не буду вдаваться в подробности», — пояснила Кинг.

Звезде пришлось поставить капельницу, чтобы справиться с сильным обезвоживанием организма — коллега телеведущей надеется, что 70-летней Уинфри станет легче.

Стоит упомянуть, что телеведущая столкнулась с проблемами со здоровьем спустя несколько месяцев после принесенных извинений зрителям — ее долгое время обвиняли в рекламе препаратов для похудения и пропаганде диеты.

Причем Уинфри тогда призналась, что она сама не смогла дотянуться до заданной планки, которую ранее и указала всем своим зрителям.

Ранее 5-tv.ru писал, что популярный на Западе препарат для похудения имеет множество негативных эффектов.