Фото, видео: www.globallookpress.com / Karl-Josef Hildenbrand; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Огромный дефицит живой силы ощущается в рядах армии Украины. Однако киевский режим и сам не брезгует уничтожать своих боевиков за любой проступок.

В рядах Вооруженных сил Украины процветает коррупция. Местное командование предоставляет возможность отправиться в отпуск с поля боя только за деньги. Об этом рассказал военнопленный боевик 66-й отдельной механизированной бригады ВСУ рядовой Андрей Мирошниченко. Минобороны России опубликовало видео с его историей.

Он подчеркнул, что сдаться в плен войскам России удается немногим украинским боевикам, ведь им угрожают расстрелом за оставление позиции на линии боевого соприкосновения. Однако это касается не всех.

«Те, кто хорошо с комбатом общается, денежки дает — и домой ездит, когда захочет. А кто нет — сразу на передовую. За что воевать, стрелять — не понятно. Они не рассчитывают, что мы будем в плен сдаваться. Думают, спишут нас, да и все, как без вести пропавших», — поделился Мирошниченко.

Кроме того, военнопленный рассказал, что под мобилизацию попал после возвращения из Польши, куда ездил на заработки. Причем территориальный центр комплектования ВСУ поставил семью Мирошниченко перед выбором: в войска должен пойти либо он, либо его отец.

В результате на поле боя отправился он. Сначала Мирошниченко служил в ремонтно-восстановительном подразделении, там был водителем. Боевик ремонтировал грузовую автомобильную и бронированную технику. После его перевели в передовые части. На позициях они с сослуживцами находились посменно, по шесть дней.

«В следующий раз нас завезли и сказали, что наших разбили, надо сходить посмотреть, забрать раненых. Мы туда дошли, и нас встретили штурмовики. <…> Отправляют-то, можно сказать, на убой. За любой проступок отправляют в самые такие места, где стреляют, убивают», — рассказал военнопленный.

Мирошниченко подчеркнул, что огромный дефицит боевиков ощущается в армии Украины: в рембате потери составляли свыше 20%. Также его батальон почти полностью ликвидирован.

Россия проводит специальную военную операцию, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил в конце февраля 2022 года. Решение связано с тем, что власти республик Донбасса — ДНР и ЛНР — обратились к Москве с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Главными целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины.

Западные страны вместе с Незалежной решили, что российская спецоперация якобы является вторжением. Тогда они стали спонсировать Украину, тем самым продолжая конфликт на этой территории. Тем временем боевики киевского режима продолжают обстреливать жилые районы России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что директор ФСБ России Александр Бортников заявил о наращивании Украиной усилий для терактов в России. В частности, Киев при поддержке Запада ищет исполнителей преступлений среди трудовых мигрантов.