Православный интернет: как должен вести себя в сети настоящий христианин

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Почему верующим не рекомендуют общаться онлайн анонимно?

Православный христианин в интернете и соцсетях должен вести себя так же, как и в реальной жизни, соблюдая все нормы и заповеди. Но при этом существуют правила, которых не найти в библии по понятным причинам.

Например, верующим рекомендуется не скрывать свою личность, Церковь полагает, что анонимность может свидетельствовать о «недостойных» помыслах человека.

Об этих правилах Общественной службе новостей рассказал священник Храма святителя Петра митрополита Московского Николай Савченко.

По его словам, Российская православная церковь (РПЦ) создавала документ, разъясняющий правила приемлемого общения в пространствах всемирной паутины. Но по своей сути он не отличается от перечня пороков и грехов, на которые православие накладывает статус греха.

«В первую очередь — не делать другому то, что не хочешь, чтобы сделали тебе. Понятно, что не должно быть никаких оскорблений, насмешек. Нужно быть как настоящий христианин, ведущий себя с людьми открыто, честно, без предубеждений, без подозрений», — отметил Савченко.

Батюшка также добавил, что мнение верующего пользователя при обсуждении различных тем не должно выдаваться им за мнение всей Церкви.

Священнослужитель подчеркнул, что православный пользователь имеет право выступать со своим личным мнением, но не может делать официальные заявления от лица приходов, монастырей или епархий. Публичность при этом не возбраняется — можно выкладывать фото с семьей и делиться моментами жизни.

«Таким образом, главное для христианина в интернете — это соблюдение всех основных нравственных норм и заповедей, сохранение честности и открытости, а также «некоторое смирение», — добавил отец Николай.

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