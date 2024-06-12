Ким Чен Ын поздравил Путина с Днем России

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Северокорейский лидер выразил свою поддержку президенту и народу.

Глава КНДР Ким Чен Ын поздравил Владимира Путина с Днем России. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство страны.

«Под энергичным и мудрым руководством президента Путина российский народ, подавляя и срывая всевозможные вызовы, санкции и давление со стороны враждебных сил, решительно защищает суверенитет, безопасность и интересы страны», — цитирует поздравительную телеграмму Ким Чен Ына источник.

Сегодня отношения России и Северной Кореи переживают новый виток развития. Совсем недавно в Кремле анонсировали визит российского лидера в КНДР, где президент не был с 2000 года. Встреча готовится, о точной дате станет известно позднее. Кроме того, глава МИД РФ Сергей Лавров посоветовал россиянам, планирующим туристическое путешествие, обратить свое внимание на Северную Корею.

Ранее 5-tv.ru писал, что российские космонавты Олег Кононенко, Николай Чуб и Александр Гребенкин поздравили россиян с праздником с орбиты.