Задержанный сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН арестован на два месяца

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Его обвиняют в оправдании терроризма.

Задержанный днем ранее сотрудник Научно-исследовательского института ФСИН был отправлен под арест на два месяца. Соответствующее решение вынес Замоскворецкий районный суд столицы.

Также пресс-служба судов Москвы сообщает имя обвиняемого — им стал Александр Смирнов. Ему вменяют призыв к терроризму через интернет. Его, по данным следствия, арестованный опубликовал в «статусе» мессенджера WhatsApp*.

Новыми подробностями обзавелось и другое громкое судебное разбирательство — дело генерала Попова. Его адвокат Сергей Буйновский рассчитывает, что отправка обвиняемого в зону СВО поможет приостановить рассмотрение дела.

Ранее 5-tv.ru писал, что москвича арестовали на десять суток за футболку с нацистской символикой.

* — принадлежит Meta, признанной в России экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.