Путин вручил Ковальчуку Госпремию в области науки и технологий за 2023 год

Фото: © РИА Новости / Илья Питалев

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Ученый и его коллеги удостоились награды за работу по обоснованию и реализации стратегии двухкомпонентного развития российской ядерной энергетики.

Президент Национального исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук удостоился Госпремии в области науки и технологий за 2023 год. Соответствующий указ президента РФ Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Награду Ковальчук разделил с научным руководителем Научно-исследовательского и конструкторского института энерготехники имени Доллежаля Евгением Адамовым и советником гендиректора «Росатома» Владимиром Асмоловым.

Ученых отметили за цикл работ, внесших вклад в разработку научно-технических основ, обоснование и реализацию стратегии двухкомпонентного развития российской ядерной энергетики.

Еще ряд ученых награждены за разработку и внедрение технологий трансплантации жизненно важных органов, а также цикл работ по изучению функций гена основного опухолевого супрессора р53 в норме и патологии.

В апреле на заседании Клуба молодых ученых глава «Курчатовского института» заявил, что в России создается уникальная исследовательская инфраструктура, позволяющая вести научные работы на мировом уровне.

Ковальчук подчеркнул, что для достижения высоких результатов в области науки и создания лучших технологий государству необходимы подобные изменения. При этом он отметил, что глава государства и правительство России демонстрируют интерес власти к науке и ее развитию в стране.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук указал на важность фундаментальных исследований в отечественной науке.