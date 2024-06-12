«Самая пожилая мама»: умерла актриса, которая родила двойню в 60 лет

Фото: www.globallookpress.com / Svetlana Vozmilova

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Точная причина смерти звезды на данный момент неизвестна.

Умерла "самая пожилая мама Польши" актриса Барбара Сенкевич. Об этом сообщил портал Onet.pl.

Барбара родила двойню в 60 лет благодаря процедуре экстракорпорального оплодотворения (ЭКО). На свет появились Петр и Анна, которым на данный момент уже по девять лет.

Причина смерти актрисы не уточняется. Известно лишь то, что недавно она перенесла желтуху. Возможно, именно последствия болезни оказали критическое воздействие на организм, но этот факт остается не подтвержденным.

Соседи Сенкевич вспоминают, что она выглядела здоровой - ничего не предвещало беды. Для них ее уход из жизнт тоже стал большой утратой.

«Это большая трагедия, две недели назад она выглядела как с обложки журнала про здоровье», —сказала соседка Барбары.

Судьба детей непонятна. Они находятся в учебно-воспитательном учреждении, так как родственников, кроме умершей матери, у них нет. Дальнейшее место жительства ребят определит суд.

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