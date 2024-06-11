«Проснулась знаменитой»: как повариха Ольга Гурская из Выборга стала звездой соцсетей

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Простая женщина из народа начала снимать ролики о своей ежедневной рутине, и это нашло безумный отклик у аудитории, которая устала смотреть на «успешный успех» и богатую блогерскую жизнь.

Повариха Ольга Гурская не собиралась становиться блогером, но ее контент о простой жизни и человеческой работе настолько понравился пользователям социальных сетей, что в одно утро она проснулась знаменитой. Пока ее подписчики растут в геометрической прогрессии, Ольга дала эксклюзивный комментарий 5-tv.ru.

«Я сняла видео ради прикола, когда работала в субботу одна. Думаю, дай я попробую, может быть, что-т получится», — вспоминает собеседница.

Ольга опубликовала в личном блоге видео о своей рутине — она повар, живет в Выборге и пришла в выходной день, чтобы «накормить деток». Где именно она работает, она не уточняла. Все видео сопровождалось ее комментариями, в которых она блеснула чувством юмора. Поиронизировала, например, о том, что работает без перчаток.

И прикол вышел из-под контроля. Действительно смешные шутки и простая картинка стали привлекать подписчиков, видео начало попадать людям в рекомендациях.

«Я пошла в отпуск, уехала к подружке в Великий Новгород. Мы с ней гуляли, веселились, снимали видосики вообще не по теме. Я уезжала от нее 12 мая, у меня было две тысячи подписчиков, а после 15 числа я проснулась знаменитой. У меня залетело видео, как я иду на работу в субботу», — поделилась Гурская.

По словам Ольги, блогером она становиться не собиралась, но ей нравилось снимать рецепты для людей. Их она искала в других аккаунтах на просторах сети, но ничего не «залетало».

Стоило добавить в видео немного своего, авторского, и процесс сразу пошел.

«Я сейчас смотрю свои первые ролики — самой смешно. Как я там разговаривала, какая у меня там озвучка», — отметила наша собеседница.

Ольга пообещала, что она продолжит идти и дальше своей натоптанной дорожкой, и не свернет в «блогерскую тусовку». Простая жизнь для нее куда интереснее, отметила она.

Ранее 5-tv.ru писал, что Игорь Николаев потребовал от известно блогера 1,5 миллиона рублей за использование его песни.