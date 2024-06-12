Зоозащитники осквернили портрет короля Карла III в Лондоне

Фото: www.globallookpress.com / Pool

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Активисты попытались привлечь внимание монарха и общественности к проблеме жестокого обращения с животными на фермах Великобритании.

Портрет короля Карла III в галерее Филипа Моулда в Лондоне осквернили зоозащитники. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что активисты наклеили постер на лицо короля с изображением персонажа из мультфильма «Уоллес и Громит» и надписью о жестоком обращении с животными на фермах, поддерживаемых Королевским обществом по предупреждению жестокого обращения с животными (RSPCA).

Участники акции призвали короля отказаться от патроната над RSPCA, пока оно не гарантирует выполнение установленных стандартов работы.

‼️BREAKING: No Cheese Gromit! King Charles Portrait Redecorated‼️ @RoyalFamily



‼️Find out why King Charles, Patron of the RSPCA should ask them to drop the Assured Scheme -> https://t.co/pTneW0QCWf 👈 pic.twitter.com/jYLHFuxtHB — Animal Rising (@AnimalRising) June 11, 2024

Выбор мультяшного персонажа для проведения акции зоозащитники объяснили тем, что Карл III, по их информации, был ярым поклонником «Уоллеса и Громита», и они решили именно таким способом привлечь его внимание.

Порча предметов искусства и исторических реликвий — один из излюбленных методов «борьбы» разного рода активистов во всем мире. Так, в феврале в США два экоактивиста испачкали стенд с конституцией в Национальном архиве Вашингтона. Вандалы насыпали красный порошок на стенд и на себя, а затем начали скандировать лозунги с призывом к американскому президенту Джо Байдену немедленно заняться проблемами изменения климата.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что активисты экологического движения осквернили картину Энди Уорхола «Банки с супом Кэмпбелл» в национальной галерее Австралии в Канберре.