Три вида: какой рак передается по наследству

Онколог Каприн: есть три вида рака, передающиеся по наследству

Фото: www.globallookpress.com

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В борьбе с недугом крайне важна ранняя диагностика.

Три разновидности онкологических заболеваний могут передаваться по наследству. Об этом порталу «Dоктор Питер» заявил врач-онколог Андрей Каприн.

К наследственным относят рак молочной и предстательной желез, а также молодой рак кишки, не ассоциированный с псевдополипозом.

Мутации в генах BRCA1 и BRCA2 позволяют определить предрасположенность к появлению злокачественного образования. Возможность проведения такого исследования появилась относительно недавно, потому раньше было почти невозможно определить, наследственный рак или нет.

Если у родственников возникала онкология, то необходимо регулярно проходить медицинское обследование в профилактических целях. Чем раньше у человека обнаружат новообразования, тем выше вероятность быстрее уйти в стадию ремиссии.

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