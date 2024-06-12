Меры будут приняты: Минобороны Словакии назвало незаконной передачу Киеву истребителей МиГ-29

Фото: www.globallookpress.com / Carlos Garcia Granthon

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Самолеты были переданы в дар Украине прошлым правительством Республики накануне его ухода в отставку.

Передача Словакией Украине истребителей МиГ-29 в 2023 году была незаконной. Об этом заявил госсекретарь Минобороны Республики Игор Мелихер.

«Истребители МиГ-29 были направлены на Украину незаконно. Я готовлюсь принять юридические меры в отношении бывшего министра обороны Ярослава Надя», — написал он в соцсети.

По словам Мелихера, не нашлось никаких официальных документов военного ведомства, которые разрешали бы экс-министру передать Киеву истребители. Он также заявил, что конституция республики запрещает уходящему в отставку правительству совершать такие важные шаги во внешней политике, как передача военных самолетов иному государству.

В 2023 году Киев получил в дар от Братиславы 13 истребителей МиГ-29. В декабре 2022 года парламент Словакии вынес вотум недоверия кабмину премьер-министра Эдуарда Хегера, который при этом продолжал работать до формирования нового правительства.

Накануне на Украине заявили, что планируют часть обещанных Западом истребителей F-16 разместить на безопасных аэродромах за пределами страны. При этом для прикрытия аэродромов с самолетами Киеву потребуется как минимум два комплекса противовоздушной обороны Patriot и еще два NASAMS, а также несколько самоходных зенитных установок Gepard.

Ранее 5-tv.ru рассказал, зачем президент Франции Эммануэль Макрон пообещал Украине истребители Mirage 2000-5.