Мини-отпуск: ТОП лучших мест для путешествия в уикенд
Самым популярным городом для поездок на выходные стала Суздаль
Фото: www.globallookpress.com / Erik Reis - IKOstudio
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Золотое кольцо России активно пользуется спросом у путешественников.
Самым популярным городом для путешествия на выходные стал Суздаль. Об этом сообщила Газета.ру со ссылкой на экспертов в области туризма.
В тройку лидеров также вошли Переславль-Залесский и Коломна. Не менее популярными стали Выборг, Тула, Калуга, Сергиев Посад и Елец.
«В Ельце путешественники найдут одни из самых бюджетных отелей для поездок на выходные. Средняя цена проживания там составляет четыре тысячи рублей в сутки», – сказали эксперты по туризму.
Дороже, но не значительно, путешественникам обойдется проживание в Твери и Калуге. В среднем, сумма будет больше всего на 100-300 рублей.
Согласно статистике, поездки на выходной день планирует каждый четвертый россиянин. Учитывались данные за сезон с мая 2023 года по июнь текущего.
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