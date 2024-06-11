Собянин анонсировал открытие в Сколково первого в стране кластера видеоигр

Фото: Официальный портал Мэра и Правительства Москвы mos.ru

Инфраструктура позволит создавать видеоигры и 3D-анимацию любого типа и сложности.

В 2025 году в Сколково откроется первый в России кластер видеоигр и анимации, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, резидентами кластера станут российские компании-разработчики и анимационные студии.

«Инфраструктура позволит создавать видеоигры и 3D-анимацию любого типа и сложности. Также кластер станет постоянной площадкой для общения представителей индустрии — здесь будут проходить конференции», — написал Собянин в своем Telegram.

Для молодых специалистов будет запущена большая образовательная площадка. А усовершенствовать имеющиеся знания и навыки можно будет на «Фабрике видеоигр» Агентства креативных индустрий.

«Кроме того, планируем поддерживать экспорт видеоигр московских разработчиков за рубеж. Столичные компании станут участниками международных мероприятий, где смогут показать свою продукцию и заключить контракты», — отметил Собянин.

Он выразил уверенность в том, что создание кластера поможет развитию видеоигрового туризма. «И уже скоро появятся игры, место действия, сюжет и персонажи которых будут связаны с Москвой, ее историей, культурой и географией», — предположил мэр.