Сына Байдена признали виновным по делу о нарушениях при хранении оружия
Фото: www.globallookpress.com / Al Drago - Pool via CNP
Перейти в Дзен
Есть новость?
Присылайте »
Хантеру грозит до 25 лет тюрьмы и крупный штраф.
Сына президента США Хантера Байдена признали виновным по всем трем пунктам обвинения по делу о нарушениях при хранении оружия. Об этом сообщает CNN.
Отмечается, что Байдену-младшему грозит до 25 лет тюрьмы и штраф в размере до 750 тысяч долларов.
На днях в США начался громкий судебный процесс над сыном американского президента. Хантера Байдена обвинили в незаконном хранении оружия и даче ложных показаний, в том числе, в сокрытии своей наркозависимости.
Сам Байден-младший заявил, что уголовное дело против него возбудили по политическим мотивам, поскольку сейчас в самом разгаре предвыборная кампании его отца.
Хантеру выдвинули обвинения по трем статьям: две из них за ложные показания и одна — за незаконное хранение оружия. Как утверждает прокурор, при покупке пистолета кольт Cobra в 2018 году сын президента солгал, что не употребляет наркотики.
Ранее 5-tv.ru рассказал, как как повлияет на президента США Джо Байдена суд над его сыном Хантером.