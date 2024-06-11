Началась аккредитация СМИ на праздник выпускников «Алые паруса-2024»
Фото: 5-tv.ru
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Праздник состоится 28 июня 2024 года.
10 июня начался приём заявок от средств массовой информации, желающих принять участие в освещении праздника выпускников «Алые паруса-2024». Праздник состоится 28 июня 2024 года. Аккредитация проводится в электронной форме на сайте Пятого канала: https://www.5-tv.ru/ap2024form/
Правила аккредитации:
Заявки принимаются пресс-службой организатора праздника АО «Телерадиокомпания «Петербург».
Для получения аккредитации установлены следующие квоты:
— От каждой редакции печатного, сетевого издания и информационного агентства аккредитацию могут получить не более 4 сотрудников;
— От каждой телевизионной компании аккредитацию могут получить не более 6 сотрудников;
— От каждой радиокомпании — не более 2 сотрудников.
Для каждого аккредитованного журналиста будет оформлен именной бейдж, дающий право прохода на территорию праздника без права передачи бейджа другим лицам.
Обращаем ваше внимание, что последний день приёма заявок — 17 июня 2024 года. Замена персоналий после 17 июня невозможна.
Просим внимательно отнестись к условиям и срокам подачи заявок на аккредитацию.
Организаторы праздника также вправе отказать в аккредитации без объяснения причины.
Материал подготовлен пресс-службой Пятого канала