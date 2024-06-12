«У меня сотни жили»: Андрей Григорьев-Апполонов рассказал о мании фанаток

Андрей Григорьев-Апполонов заявил, что у него сотни поклонниц

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Сейчас звезда уже не пользуется у поклонниц былой популярностью. Девушки стали воспитанные или артист старее?

Фанатки толпами жили в доме солиста группы «Иванушки International» Андрея Григорьева-Апполонова. Об этом он сообщил в интервью изданию «Страсти».

Артист поделился, что поклонницы толпами жили в его подъезде длительное время. Он отметил, что по лестничной клетке даже проводили экскурсии.

«К примеру, я открываю дверь своей квартиры, а на лестничной клетке 20 девчонок. И так до первого этажа около сотни жили в течение нескольких лет у меня», — рассказал Андрей Григорьев-Апполонов.

Он поделился, что приезжие даже не имели возможности попасть на эту территорию, так как из местных складывались целые банды, касты. Артист назвал такую одержимость им — безрассудной любовью, помрачающей ум.

Андрей отметил, что в нынешнее время такой популярностью дам не пользуется. По его мнению, поведение девушек стало более скромным.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что рыжий из «Иванушек» удивился ценам в Сочи.