Готовность номер один: учения Северного флота стартовали в Атлантическом океане
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Учения Северного флота стартовали в Атлантическом океане
Фото, видео: © РИА Новости / Павел Львов; 5-tv.ru
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Экипажи отрабатывают применение высокоточного оружия с помощью компьютерного моделирования.
Учения Северного флота стартовали в Атлантике. В составе группы — атомный подводный крейсер «Казань», а также новейший фрегат «Адмирал Горшков», который может нести гиперзвуковые ракеты.
Экипажи отрабатывают применение высокоточного оружия с помощью компьютерного моделирования. Дальность целей — свыше 600 километров. До этого моряки тренировались отражать атаки с воздуха.