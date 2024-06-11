Новая российская комедия «Тур с Иванушками» выйдет в прокат 20 июня

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Главные роли в картине исполнили актрисы Агата Муцениеце, Анна Пескова и Ольга Сухарева.

Неожиданная, но очень приятная новость для фанатов легендарной группы «Иванушки International». Теперь в турне с кумирами детства и юности можно отправиться не только на музыкальных волнах, достаточно просто сходить в кино. Новый байопик о судьбе знаменитых артистов уже на больших экранах. Корреспондент «Известий» Николай Никулин увидел его одним из первых.

«Если захотите петь — пойте. Думаю, такое желание будет», — подчеркнул режиссер фильма Марк Горобец.

Он гарантирует хорошее настроение, представляя свое новое кино перед показом. Это легкая комедия, рассказывающая о том, что нужно идти за своей мечтой и никогда не сдаваться. Главная героиня Катя с детства любила «Иванушек International», целовала телевизор во время их выступления вместо того, чтобы делать уроки, очень хотела попасть на концертный тур, но поссорилась с подругами и осталась стоять вся в слезах на железнодорожной платформе. Спустя время Катя подросла, пошла работать в органы, но любить «Иванушек» не перестала. Теперь у нее есть деньги, машина, подруги более сговорчивы, хоть и жизнь хорошенько их потрепала. Катя задается вопросом, почему бы не исполнить мечту, отправившись в тур и передав любовное письмо своему кумиру.

Подумать только, еще 20 лет назад «Иванушек International» слушали на кассетных плеерах, но вот уже кассетных плееров нет, а «Иванушек» по-прежнему слушают. При этом ностальгируя и мысленно возвращаясь в те времена, когда они сочиняли свои хиты.

Под музыку «Иванушек» подруги отправляются навстречу веселым приключениям. Играют такие песни, как «Капелька света», «Тополиный пух», «Билетик в кино». Впереди же героинь ждут Ростов-на-Дону, Краснодар, Анапа, Геленджик, Сочи. В кадре появятся и сами исполнители, у которых в багаже много забавных историй, связанных с преследовавшими их фанатами.

«Была история, когда девочка слезла с крыши в квартиру», — вспоминает солист группы «Иванушек International» Кирилл Туриченко.

«Думали, что будет интересно, что будет эффектно, что с каждым из этих городов может происходить. Но основная идея в том, что они все время не успевают. И „Иванушки“ все время оказываются на шаг впереди», — подчеркнул режиссер Марк Горобец.

На показ пришел и актер Роман Курцын, герою которого частенько приходилось носить на руках Анну Пескову. Он с удовольствием это повторил.

«Так это любовь с первого взгляда. Он едет, останавливается, влюбляется и не может без нее жить. А так как я Анюту очень люблю, сыграть мне было легко», — рассказал актер Роман Курцын.

Главные роли исполнили Агата Муцениеце, Анна Пескова и Ольга Сухарева. Героини будут громко петь в машине, за что их остановит полиция, охотиться за любимчиками в отеле, перелезая с балкона на балкон, толкаться локтями с другими фанатками и даже вступать с ними в жесткие перепалки, кидаясь едой.

«Горобец, режиссер — мой очень хороший товарищ, моя очень хорошая подруга Оля Сухарева, которая играет мою подругу. Это все совпало, ну то есть это прямо такая, знаете, химия, которую может быть даже невозможно сыграть в кино, потому что она настоящая», — добавила актриса Агата Муцениеце.

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