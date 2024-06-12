Загадочный «Москвич»: на дне Невы нашли раритетный автомобиль
На дне Невы нашли раритетный автомобиль «Москвич»
Фото, видео: www.globallookpress.com / © Maksim Konstantinov; 5-tv.ru
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Легковушку решили не доставать — судоходству она совсем не мешает.
Водолазы Росгвардии обнаружили в акватории Невы настоящий музейный экспонат. На дне реки всего в двух шагах от Медного всадника они нашли одну из первых моделей "Москвича".
Такие выпускались всего несколько лет вплоть до 1965 года. Как машина оказалась в этом месте и почему ее обнаружили только сейчас - непонятно. Однако она будет там лежать и дальше. По словам росгвардейцев, легковушка нисколько не мешает судоходству и теперь наверняка станет местом притяжения начинающих дайверов.
Ранее 5-tv.ru писал, что мать четверых детей нашли в затонувшей в Неве машине.