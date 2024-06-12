«Ни в сад, ни за границу»: петербуржцы не могут поставить штамп о гражданстве в документах детей

Петербуржцы не могут поставить штамп о гражданстве в документы своих детей

Фото, видео: www.globallookpress.com / © Photoagency Interpress; 5-tv.ru

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У местных отделений МФЦ скапливают огромные очереди. Госслужащие и юристы спорят — а так ли важна специальная печать.

В Петербурге у отделений ФМЦ скапливаются огромные очереди. Родители пытаются поставить отметку о гражданстве своих детей в свидетельстве о рождении. Штамп нужен для пересечения границы с некоторыми странами и получения государственных услуг. Почему так трудно он дается — корреспондент «Известий» Юлия Майданова разбиралась в нюансах.

Людмила Савина не может устроить ребенка в детский сад. Свидетельство о рождении без штампа о гражданстве не приняли.

«Сказали, что не берут никуда, ни в какой район — ни в сад, ни в школу, никуда. Штамп о прописке нужен обязательно, чтобы понимать, что ребенок рожден здесь, является гражданином Российской Федерации. Это прям важно сейчас для них», — говорит Людмила Савина.

В одной очереди с грудничком на руках женщина простояла несколько часов. Прийти ко времени нельзя — получение отметки не относится к Госуслугам, поэтому нет электронной записи. Списки составляют вручную. И так — во всех отделениях ФМС города.

Люди занимают места в очереди с ночи, многие пришли не в первый раз. Те, кто в списке после номера 20, сегодня могут снова не попасть.

Федеральный закон о необходимости ставить отметку в свидетельстве вступил в силу 26 октября прошлого года. Это нужно детям, которые отправляются в некоторые ближайшие страны по российскому паспорту — Абхазию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию, Южную Осетию. В Главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области уже заявили, что в сезон отпусков продлили часы работы отделений.

Родители в очереди уверяют, что без этого штампа невозможно получить выплаты и попасть в социальные учреждения.

«Чтобы получить детскую выплату от государства, например, от Петербурга, либо любую выплату, которую позволяет государство, либо просто приписать ребенка, а выплату не получить, пока ты не прописал ребенка в квартиру и не зарегистрировал его. Вот чтобы его прописать, нужно получить этот штамп», — рассказывает Павел Калинин.

В МФЦ заверяют — все эти мытарства ни к чему, услуги можно получать без штампа.

«Что касается назначения социальных пособий, МФЦ действует по регламенту. В регламентах нет никаких указаний о том, что необходимо в пакете документов предоставлять свидетельство о рождении со штампом. Мы продолжаем по всем 359 услугам МФЦ принимать документы независимо от штампов», — говорит руководитель пресс-службы МФЦ Санкт-Петербурга Виталий Симонов.

Похоже, служащие различных ведомств и сами не разобрались, в каких случаях отметка требуется, а в каких нет. В итоге родители все равно идут в МФЦ.

«Встать на регистрационный учет в квартире необходимо как раз-таки с наличием такой печати в свидетельстве о рождении, потому что даже, чтобы попасть в детский сад, необходима регистрация. Есть определенная категория очередей, регистрация на учет в детский сад первой очереди, второй очереди, третий очереди. Предположим, временная регистрация, дети попадают на вторую очередь и, чтобы попасть в первую очередь, нужна постоянная регистрация на территории Российской Федерации», — объясняет эксперт Ассоциации юристов России Ассия Дмитриева.

Теперь нужно, чтобы каждому сотруднику отправили памятку с разъяснениями. А родителям юристы советуют брать официальный документ об отказе в совершении тех или иных действий — без красной метки.