Умер заслуженный артист России Юрий Кондратьев

Фото: ВКонтакте / Театр кукол. Новосибирск / teatrkukolnsk

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Причиной ухода из жизни стала продолжительная болезнь.

Ушел из жизни заслуженный артист РФ Юрий Кондратьев. Трагическую новость сообщили его коллеги из Театра кукол Новосибирска.

Уточняется, что артист скончался 10 июня 2024 года после продолжительной болезни.

«Юрий Викторович с 1967 года — в искусстве театра кукол, с 1974-го — в Новосибирском областном театре кукол, где им сыграно более 200 ролей», — говорится в сообщении.

Самыми известными спектаклями с участием Кондратьева стали «Приключения Буратино», «Волшебная лампа Аладдина», «Золушка», «Кот в сапогах», «Аленький цветочек» и многие другие.

Артист многократно удостаивался театральной премии «Парадиз», а его имя внесено в «Золотую книгу культуры НСО».

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