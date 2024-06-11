Москвича арестовали на десять суток за футболку с нацистской символикой

Фото: ИЗВЕСТИЯ / Михаил Терещенко

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Суд признал мужчину виновным в совершении административного правонарушения.

Нагатинский суд Москвы арестовал на десять суток мужчину за ношение футболки с символикой украинской организации, которая признана в России экстремистской. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Уточняется, что москвича признали виновным в совершении административного правонарушения по части первой статьи 20.3 КоАП РФ («Пропаганда либо публичное демонстрирование нацистской атрибутики или символики»). Решением суда ему назначено наказание в виде десяти суток ареста.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что суд заочно приговорил бывшего адвоката Илью Новикова* к 8,5 годам за фейки о Вооруженных силах РФ. Приговор не вступил в законную силу.

Новиков, к слову, также является фигурантом уголовного дела о госизмене. Ранее экс-адвоката объявили в розыск.

* — признан иностранным агентом на территории России