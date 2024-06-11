Спрос вырос на 80%: сколько стоит собрать ребенка на выпускной в 2024 году

Исследование: собрать ребенка на выпускной будет стоить от 12 до 15 тысяч рублей

Фото: © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

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Цены для мальчиков и девочек сильно отличаются.

Уже не за горами всероссийский выпускной — важнейший день в жизни каждого подростка, заканчивающего школу. Однако, для кошельков родителей этот день далеко не такой же радостный, как для самих школьников.

Как пишет издание Lenta.ru со ссылкой на аналитиков, в 2024 году средний чек на выпускной в российских школах составит от 12 до 15 тысяч рублей, причем для девочек и мальчиков сумма будет отличаться.

Большая часть девочек приходит на торжество в длинных вечерних платьях, средняя цена на которые сегодня находится в районе четырех с половиной тысяч рублей. Примечательно, что в этом году школьницы покупали их на 87% чаще, чем в прошлом.

Вырос спрос и на брючные костюмы — их стали покупать чаще на 88%, а их средняя стоимость немного превышает две тысячи рублей.

Наименьшим же спросом пользуются профессиональные швеи — их услуги стали популярнее всего на четверть, а средняя стоимость такого наряда будет превышать пять тысяч рублей.

Обувь, дополнительные украшения и аксессуары обойдутся примерно в две с половиной — три тысячи рублей, а макияж и услуги парикмахера еще в четыре с половиной — пять.

Костюмы же для мальчиков за прошедший учебный год подешевели аж на 8 процентов, и теперь одеть сына на выпускной будет стоить примерно три с половиной тысячи рублей.

Однако, как показали исследования, сегодня юноши предпочитают менее официальные образы в стиле кэжуал. Такой образ уже будет стоить дороже — брюки, пиджак и носки в стиле кэжуал обойдутся в шесть с половиной тысяч рублей.

«Итого в 2024 году наряд для выпускницы на платформе обойдется в среднем в 6,7 тысячи рублей, а для выпускника — в 8,8 тысячи рублей. А за профессиональные прическу и макияж девушкам по желанию нужно добавить около 4 500 рублей.

Организационная часть в 2023 году обойдется около 100 000 рублей в зависимости от места проведения выпускного — четыре тысячи рублей на человека», — сообщают аналитики.

Самыми популярными местами для проведения выпускного стали лофты и банкетные залы, а также теплоходы и рестораны.

В общей сложности, затраты на праздник, включая торжественный образ и организацию вечера, составит 15 200 рублей для девушек и 12 800 для юношей, при условии, что в классе учится примерно 25 человек.

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