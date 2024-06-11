СМИ заявили о задержании в Дании россиянки, подозреваемой в шпионаже

DR.dk: в Дании задержали россиянку по подозрению в шпионаже

Фото: www.globallookpress.com / © imago stock&people; 5-tv.ru

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По некоторой информации, женщина занимает ключевой пост в русской общине.

В Дании задержана гражданка России, занимающая ключевой пост в русской общине, якобы по подозрению в шпионаже. Об этом пишет датское издание DR.dk.

По информации СМИ, женщина была задержана во вторник, 11 июня. После чего ей предъявили обвинение в том, что она якобы способствовала работе иностранной разведки в Дании. По некоторым данным, гражданка России несколько лет получала деньги от российского государственного фонда, в котором якобы работают сотрудники разведки.

В Дании также утверждают, что женщина занимает ключевой пост в русской общине и руководит консультационным центром для русскоговорящих в городе на острове Зеландия.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жителя Великобритании задержали по обвинению в связях с Россией.