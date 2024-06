Крушение самолета с вице-президентом Малави: что известно об авиакатастрофе

В Малави опознали обломки самолета. Предварительно подтверждается, что это воздушное судно, на котором летел вице-президент страны Саулос Чилима. Об этом сообщает местный портал Malawi24 на странице в соцсети X.

Фотографии, предположительно, с места крушения самолета, распространяются в сети. На кадрах видны обломки воздушного судна и работающие спасатели. Кроме того, как сообщает портал, президент Малави Лазарус Чаквера выступает перед гражданами на фоне сообщений об идентификации частей самолета.

These images are yet to be officially confirmed, but Malawian government sources are saying that the military plane wreckage has been found.



More to come from Malawian President Lazarus Chakwera anytime now when he addresses the nation. pic.twitter.com/NIccSXFPyl