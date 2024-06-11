Крушение самолета с вице-президентом Малави: что известно об авиакатастрофе

Евгения Романова 38 0

Malawi24: обнаружены обломки самолета вице-президента Малави Чилимы

Крушение самолета с вице-президентом Малави: что известно об авиакатастрофе

Фото: Reuters; 5-tv.ru

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На борту находились семь пассажиров и трое членов экипажа, они все погибли.

В Малави опознали обломки самолета. Предварительно подтверждается, что это воздушное судно, на котором летел вице-президент страны Саулос Чилима. Об этом сообщает местный портал Malawi24 на странице в соцсети X.

Фотографии, предположительно, с места крушения самолета, распространяются в сети. На кадрах видны обломки воздушного судна и работающие спасатели. Кроме того, как сообщает портал, президент Малави Лазарус Чаквера выступает перед гражданами на фоне сообщений об идентификации частей самолета.

Авиакатастрофа с вице-президентом Малави

Накануне вечером Саулос Чилима направился на самолете Сил обороны Малави из города Лилонгве в 09:17 (08:17 по московскому времени). На борту, помимо него, находились еще девять человек, в том числе бывшая первая леди страны Патрисия Мулузи. В 10:02 (09:02 по московскому времени) была запланирована посадка в международном аэропорту Мзузу.

От туда делегация должна была отправиться на церемонию похорон юриста Ральфа Касамбары. Однако из-за плохой погоды авиадиспетчеры сказали пилоту не пытаться совершить посаду и развернуться. В дальнейшем самолет пропал с радаров, он перестал выходить на связь. Тогда президент Малави Лазарус Чаквера поручил немедленно начать поисково-спасательную операцию.

Позднее Чаквера заявил, что операция завершена. По его словам, все находившиеся на борту семь пассажиров и трое членов экипажа погибли. Сам самолет, потерпевший крушение, нашли утром 11 июня в лесу Чикангава.

Лазарус Чаквера объявил вторник общенациональным днем траура. Он также приказал приспустить все флаги с 11 июня до дня похорон.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели вице-президента Малави в результате авиакатастрофы.

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