Крушение самолета с вице-президентом Малави: что известно об авиакатастрофе

Фото: Reuters; 5-tv.ru

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На борту находились семь пассажиров и трое членов экипажа, они все погибли.

В Малави опознали обломки самолета. Предварительно подтверждается, что это воздушное судно, на котором летел вице-президент страны Саулос Чилима. Об этом сообщает местный портал Malawi24 на странице в соцсети X.

Фотографии, предположительно, с места крушения самолета, распространяются в сети. На кадрах видны обломки воздушного судна и работающие спасатели. Кроме того, как сообщает портал, президент Малави Лазарус Чаквера выступает перед гражданами на фоне сообщений об идентификации частей самолета.

These images are yet to be officially confirmed, but Malawian government sources are saying that the military plane wreckage has been found.



More to come from Malawian President Lazarus Chakwera anytime now when he addresses the nation. pic.twitter.com/NIccSXFPyl — Hopewell Chin’ono (@daddyhope) June 11, 2024

Авиакатастрофа с вице-президентом Малави

Накануне вечером Саулос Чилима направился на самолете Сил обороны Малави из города Лилонгве в 09:17 (08:17 по московскому времени). На борту, помимо него, находились еще девять человек, в том числе бывшая первая леди страны Патрисия Мулузи. В 10:02 (09:02 по московскому времени) была запланирована посадка в международном аэропорту Мзузу.

От туда делегация должна была отправиться на церемонию похорон юриста Ральфа Касамбары. Однако из-за плохой погоды авиадиспетчеры сказали пилоту не пытаться совершить посаду и развернуться. В дальнейшем самолет пропал с радаров, он перестал выходить на связь. Тогда президент Малави Лазарус Чаквера поручил немедленно начать поисково-спасательную операцию.

Позднее Чаквера заявил, что операция завершена. По его словам, все находившиеся на борту семь пассажиров и трое членов экипажа погибли. Сам самолет, потерпевший крушение, нашли утром 11 июня в лесу Чикангава.

Лазарус Чаквера объявил вторник общенациональным днем траура. Он также приказал приспустить все флаги с 11 июня до дня похорон.

Ранее 5-tv.ru сообщал о гибели вице-президента Малави в результате авиакатастрофы.