«Лучше умереть в прямом эфире»: Эмилия Кларк поделилась своим главным страхом

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Оказывается, во время съемок у актрисы начались проблемы со здоровьем, из-за которых она могла даже потерять работу.

Актриса Эмилия Кларк боялась увольнения из сериала «Игра престолов» из-за проблем со здоровьем. Об этом она рассказала изданию Big Issue.

За время съемок проекта у актрисы дважды произошло кровоизлияние в мозг на фоне стресса. По словам звезды, страшнее всего для нее было не плохое самочувствие или его последствия, а то, что ее сочтут несостоятельной для работы и уволят.

«Первый страх, который у всех нас был: „О Боже, меня уволят?“ Меня уволят, потому что они думают, что я не способен выполнить работу», — поделилась переживаниями Кларк.

Впервые актриса попала в больницу в перерыве между съемками, а вот второй случай произошел прямо во время работы. Немногие знали о ее состоянии, но старались поддержать коллегу.

Эмилия Кларк также поделилась тем, что первое время после произошедшего ей было очень тяжело психологически. Эмилия переживала, что больше никогда не сможет работать и даже просила медицинский персонал дать ей умереть, так как она не видит своего существования без кино.

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